Jill Biden : Wirbel um Video – küsst hier die First Lady den falschen Mann?

Kurz vor der Rede zur State of the Union kam es zu einer kuriosen Situation. Die First Lady begrüßte den Mann von Vizepräsidentin Kamala Harris mit einem Kuss auf den Mund.

Ein Küsschen der US-amerikanischen First Lady Jill Biden kurz vor der Rede ihres Mannes zur Lage der Nation am Dienstagabend in Washington hat im Netz für Aufregung gesorgt. Denn der Kuss galt nicht US-Präsident Joe Biden, der sich bereits am Rednerpult in Stellung brachte, sondern Doug Emhoff, dem Mann der Vizepräsidentin Kamala Harris.