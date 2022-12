Luxemburg: Wird auch der Wärmerekord für Dezember gebrochen?

«Es ist noch sehr schwer zu sagen (...) Vielleicht haben wir am Donnerstag oder Freitag etwas mehr Gewissheit», sagte Luca Mathias, Meteorologe auf der Station am Findel, am Dienstag gegenüber L'essentiel. Nachdem die Temperaturen Mitte Dezember unter dem Gefrierpunkt lagen, stieg das Quecksilber seitdem wieder an und erreichte frühlingshafte Werte, die über den normalen Werten der Saison liegen. «Seit dem 19. Dezember hat sich eine südwestliche bis westliche Tiefdruckströmung durchgesetzt. Deutlich mildere Luftmassen maritimen Ursprungs wurden in unsere Regionen gelenkt», erklärt Luca Mathias.