84 Millionen Dollar - Wird das die teuerste Villa im Silicon Valley?

Die 84-Millionen-Dollar-Villa befindet sich in der Ortschaft Woodside, in der bereits viele Tech-Größen leben.

Die San Francisco Bay Area in Kalifornien, zu der auch das Silicon Valley gehört, gilt als einer der teuersten Immobilienmärkte der USA: Ein Haus kostet hier im Durchschnitt 1,3 Millionen US-Dollar. Anders als in Los Angeles leben hier weniger Hollywood-Stars und dafür mehr Tech-Giganten – die aber genauso vermögend sind.

Bisher war das teuerste Haus eine Villa in Pacific Heights, die 2021 für 43,5 Millionen Dollar verkauft wurde. Ein neues Anwesen im ultra-exklusiven Wohnort Woodside soll diesen Rekord nun übertreffen: Das riesige Grundstück mit mehreren Gebäuden ist derzeit für 84 Millionen Dollar ausgeschrieben .

Eigene Wanderwege und ein Friseursalon

Schon die Außenansicht des 12.000 Quadratmeter großen Grundstückes lässt keine Wünsche offen: So gibt es im Garten einen 20 Meter langen Pool, einen Sitzplatz mit Outdoor-Küche und Feuerstelle, Springbrunnen sowie mehrere Hundert Rosen und über vierzig Olivenbäume. Außerdem haben die zukünftigen Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses Zugang zu einem privaten Wanderweg.

… und andere direkt am 20 Meter langen Pool.

Richtig beeindruckend wird es aber im Inneren des Haupthauses. Der künftige Besitzer oder die künftige Besitzerin kann sich hier auf 1300 Quadratmetern ausbreiten, dazu kommen vier weitere Gebäude: eines für Büros, eines für Konferenzen, ein Gästehaus und ein Haus, in dem ein Fitnesscenter, ein Massagesalon und sogar ein Friseursalon untergebracht sind.

Besonderes Highlight: In einem der Außenhäuser gibt es nicht nur ein Fitnessstudio, sondern auch einen Friseursalon.

Freistehende Dusche, viel Marmor und endlos Platz

Das ist bei einem Haus in dieser Preisklasse aber natürlich noch nicht alles. Wie es sich für solche Anwesen gehört, hat auch das Haus an der 890 Mountain Home Road eine Profi-Küche, die sogar Chefköche vor Neid erblassen lässt: Es gibt in der riesigen Küche zwei Kücheninseln, Marmoroberflächen und Geräte von Wolf und Sub-Zero, einem Premiumhersteller von Küchengeräten. Dazu kommen extra große Vorratsschränke und zwei Öfen.