Kunst-Auktion: Wird das Foto eines Luxemburgers das teuerste der Welt?

Es existieren nur drei Abzüge der Fotografie. Zwei davon gehören dem Metropolitan Art Museum in New York City.

Bei einer Auktion bei Christie's am Dienstag und Mittwoch in New York , könnte das Foto eines luxemburgischen Künstlers das teuerste der Welt werden. Es handelt sich um «The Flatiron», eine Aufnahme des in Bivingen geborenen Edward Steichen (1879-1973). Anke Reitz, Kuratorin der Edward-Steichen-Sammlung im Nationalen Zentrum für audiovisuelle Medien in Luxemburg, ist völlig hin und weg. «Das wäre eine sehr schöne Anerkennung für ihn und für Luxemburg.» Das besagte Foto könnte den Rekord von Man Rays «Le Violon d'Ingres» (1924) toppen, das im vergangen Mai für 12,4 Millionen Euro unter den Hammer ging.

«The Pond-Moonlight», ein weiteres Foto von Edward Steichen, wurde 2006 zum teuersten Foto der Welt. Bei Sotheby's in New York wurde es für knapp drei Millionen Dollar versteigert und hat damals sämtliche Rekorde gebrochen.

Im Alter von zwei Jahren ist Edward Steichen mit seinen Eltern vom Großherzogtum in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Zu Lebzeiten war er vor allem für seine 1955 begonnene Ausstellung «The Family of Man» bekannt. Dabei wurden im Museum of Modern Art in New York über 500 Fotos von 273 Fotografen ausgestellt, welche das Leben, die Liebe und den Tod in 68 Ländern illustrierten. Mehr als neun Millionen Menschen besuchten damals die Galerie, welche auf Wunsch Steichens später nach Luxemburg umgesiedelt wurde. Dort ist sie als Dauerausstellung im Schloss Clervaux zu sehen und ist heute Teil des Unesco-Weltkulturerbes.