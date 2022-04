Luxemburg : Wird das geplante belgisch-luxemburgische Bataillon in Belgien stationiert?

LUXEMBURG/ARLON - Das belgisch-luxemburgische Bataillon ist derzeit in der Planungsphase. Es soll bis 2028 entstehen und 800 Militärangehörige umfassen.

Was den Standort des Bataillons betrifft, so zeichnen sich nach und nach erste Ansätze ab. «Im Moment steht noch nichts fest», sagt Thull. «Theoretisch könnte es in Belgien oder Luxemburg sein. Derzeit scheint Belgien wahrscheinlicher. Wo genau? Das ist Gegenstand der Gespräche, die wir mit unseren belgischen Kollegen führen. Das Lagland-Camp in Stockem ist unter anderem eine Möglichkeiten. Es gibt noch andere, aber es ist noch zu früh, um sich konkret auf einen Ort festzulegen. Alle in Frage kommenden Städte haben ihre Vorteile und wir müssen noch weitere Untersuchungen durchführen, bevor wir uns auf einen bestimmten Ort festlegen».