Kinderspielplatz : Wird das Piratenschiff am Nationalfeiertag wieder geentert?

LUXEMBURG-STADT – Die große Attraktion im Park de Monterey wird noch immer renoviert. Das Ende der Arbeiten ist aber schon in Sichtweite.

Am Piratenschiff im Park de Monterey wird weiterhin gearbeitet. Die Renovierungsarbeiten an der beliebten Kinderattraktion hätten eigentlich schon zu Ostern abgeschlossen sein sollen, verzögerten sich aber um einige Wochen. Nun visiert die Luxemburger Stadtverwaltung den Juni zur Wiedereröffnung an.