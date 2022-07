«Verantwortungsvoller Umgang» empfohlen : Wird das Trinkwasser in Luxemburg knapp?

In Zeiten großer Hitze besteht die Gefahr von Wasserknappheit. Die Regierung beruhigt die Bevölkerung, fordert sie aber gleichzeitig dazu auf, verantwortungsvoll mit Wasser umzugehen.

Das Schließen der Zierbrunnen in der Stadt Mailand oder ein «künstlicher Grundwasserspiegel» in der Ardèche - in den Nachbarländern und im restlichen Europa gibt es immer mehr Beispiele für Initiativen zur Bekämpfung der Dürre. Mitte Juni herrschte in Luxemburg eine für diese Jahreszeit ungewöhnlich extreme Hitze. Besteht nun die Gefahr eines Trinkwassermangels?