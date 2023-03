Umstritten in Europa : Wird der Nutri-Score schon bald aus Luxemburg verschwinden?

Mit einer Farbskala und den Buchstaben A bis E, die den Gehalt an «guten Nährstoffen» (Eiweiß, Ballaststoffe) und «schlechten Nährstoffen» (Zucker, Salz, Fettsäuren) in Lebensmitteln bewerten, war der Nutri-Score ursprünglich hoch im Rennen für die Ausweitung auf die EU-27. Er wurde bereits von sechs EU-Mitgliedstaaten übernommen: Luxemburg, Frankreich (Gründungsland), Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Spanien.

«Die Kommission wird den Nutri-Score als solchen nicht vorschlagen, um nicht etwas auf den Tisch zu bringen, das die Debatten polarisiert», kündigte Claire Bury, Leiterin der Kommission für nachhaltige Lebensmittel, Ende September an. Laut 270 Wissenschaftlern, die am 16. März 2021 einen Aufruf zur Unterstützung des Nutri-Score veröffentlichten, ist dieser jedoch «das einzige Nährwertindikator in Europa, das in zahlreichen wissenschaftlichen Studien seine Wirksamkeit, Relevanz und seinen Nutzen für die Verbraucher und die öffentliche Gesundheit belegt hat.»