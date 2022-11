Zeit mit der Familie: Wird die Elternzeit auf neun Monate angehoben?

LUXEMBURG – Michèle Senningen hatte in einer Petiton neun Monate Elternzeit gefordert. Am Mittwoch hat sie vor der Chamber gesprochen. Die Abgeordneten schienen der Idee nicht abgeneigt.

Michèle Senningen hat drei Kinder und hatte nach der Entbindung Schwierigkeiten, wieder ins Berufsleben einzusteigen. Am Mittwoch hatte die Luxemburgerin die Gelegenheit, vor den Abgeordneten zu sprechen. Ihre Petition, die drei weitere Monate zur bisherigen Elternzeit hinzufügen will, wurde von mehr als 4800 Menschen unterschrieben. «Die Zeit mit einem Säugling lässt sich nicht zurückholen», argumentierte sie. «Die größte Bindung zwischen einer Mutter und ihrem Kind entsteht ganz am Anfang», fügt Anne Heintz, die die Petition mit initiiert hatte, hinzu. «Wir wollen, dass diese neun Monate der Regelfall werden, um ein besseres Gleichgewicht zwischen Familie und Arbeit zu ermöglichen.»

Die meisten Abgeordneten unterstützten die Petition. Max Hahn (DP) etwa lobte die zusätzliche Zeit für Eltern mit ihren Kindern, Djuna Bernard (Déi Gréng) die Flexibilität, während Familienministerin Corinne Cahen (DP) die Einbindung von Seiten der Väter in den lobt. Der ADR-Abgeordnete Fred Keup äußerte gar die Idee, dass jemand bis zum zwölften Lebensjahr des Kindes zuhause bleiben solle. «Die Kinder müssen im Fokus unserer Überlegungen stehen, wenn wir Entscheidungen treffen. Wir müssen viel weiter gehen», betonte er. Das jedoch wiesen die beiden Petentinnen zurück. «Das wäre ein Rückschritt gegenüber dem, was wir auf dem Feld der Gleichberechtigung bereits an Fortschritten gemacht haben», sagte Anne Heintz. Auch Michèle Senningen versichert, dass sie sich dieses Modell der Elternzeit nicht vorstelle.

Elternzeit mit Bezahlung?

Zum jetzigen Zeitpunkt hat, seit der Reform von 2016, ein Elternteil das Recht auf sechs Monate Elternzeit in Vollzeit, bei Teilzeit sind es zwölf Monate. Bei einer Aufteilung kann der Zeitraum länger sein. Bei Vätern wie Müttern ist die Maßnahme sehr beliebt. «Um die Elternzeit attraktiver zu machen, wurde sie flexibel gestaltet. Die Attraktivität der Maßnahme hängt jedoch nicht nur von deren Flexibilität ab, es kommt auch auf die Bezahlung an», wie Corinne Cahen den Petentinnen gegenüber erklärte. Sie bestätigte gleichzeitig, dass die Elternzeit den Staat viel Geld koste. Tatsächlich stellten sich die Abgeordneten die Frage, wie die zusätzlichen drei Monate finanziert werden sollten.

«Dass das den Staat viel Geld kostet, wissen wir. Aber wir betrachten das als Investition», antwortete Michèle Senningen. Die Ministerin sei keineswegs gegen die Petition, dennoch wolle sie eine Studie des Familienministeriums abwarten. Darin geht es um die Elternzeit in den letzten sechs Jahren. Die Studie, die 2024 veröffentlicht werden soll, könnte die Diskussion in eine andere Richtung lenken. «Die Frage ist, ob diese drei Monate bezahlt werden, oder nicht. Die Tür ist offen, aber wir warten die Studie ab, um zu sehen, was getan werden kann», erklärte Nancy Arendt (CSV), die Vorsitzende des Petitionsausschusses, gegenüber L'essentiel.