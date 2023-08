Luxemburg: Wird die Inflation durch Unternehmensgewinne angetrieben?

Auf Nachfrage hält es die Handelskammer für «schwierig», zum derzeitigen Zeitpunkt eine solche Schlussfolgerung zu ziehen. «Es geht darum, zwischen Brutto- und Nettogewinn zu unterscheiden, was in der OECD-Studie nicht klar ist», argumentiert Lucie Martin, Wirtschaftswissenschaftlerin bei der Handelskammer. In Luxemburg liege der Steuersatz für Unternehmensgewinne bei 25 Prozent, der europäische Median bei 21 Prozent. Gemessen am BIP liegt Luxemburg damit EU-weit an der Spitze.