Wirtschaft in Luxemburg: Wird die Tripartite zur Quadripartite?

Der Rechnungshof, der am Freitag seine Stellungnahme zum Staatshaushalt 2023 veröffentlichte, ruft vor allem dazu auf, die Tripartite zu einer Quadripartite weiterzuentwickeln. «Es wäre vernünftig, die Vertreter der Hauptorganisationen, die sich dem Kampf gegen den Klimawandel widmen, an den Verhandlungstisch einzuladen, um sicher zu stellen, dass die Vertragsabschlüsse eine sozioökonomische Dimension beinhalten, die im Einklang mit den mittel- und langfristigen Klimazielen steht», so der Rechnungshof. Im Rahmen dieser Quadripartite würde «jede Maßnahme» im Lichte der gemeinsam festgelegten Ziele und Leitlinien geprüft, die die wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit Luxemburgs fördern.