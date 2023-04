Bond-Favorit: Wird dieser James der neue 007?

1 / 10 James Norton als James Bond? Aktuell gilt der Brite als Top-Favorit. Getty Images Der 37-jährige Brite wurde vor allem durch Auftritte im britischen Fernsehen bekannt, spielte aber auch schon in Hollywoodfilmen wie «Rush – alles für den Sieg» oder «Little Women» mit. Dave Benett/Getty Images for Her Seit 2022 ist er mit Schauspielerin und Model Imogen Poots verlobt. Dave Benett/Getty Images

Sie teilen sich den Vornamen und sind beide britisch: James Bond und James Norton. Doch das allein dürfte nicht der Grund sein, warum Norton derzeit als Top-Anwärter für die Rolle des Agent 007 gehandelt wird. Der 37-jährige Brite wurde vor allem durch Auftritte im britischen Fernsehen bekannt, spielte aber auch schon in Hollywoodfilmen wie «Rush – alles für den Sieg» oder «Little Women» mit.

Für seine Rolle als Ex-Sträfling in der Serie «Happy Valley – in einer kleinen Stadt» wurde er im Jahr 2015 für einen British Academy Television Award nominiert. Liiert ist der Schauspieler mit dem britischen Model und Schauspielerin Imogen Poots, die unter anderem in «28 Weeks later» und «V wie Vendetta» zu sehen ist. 2022 haben sich die beiden verlobt.

Ob tatsächlich Norton in die Fußstapfen von Bond-Darsteller Daniel Craig treten wird, ist allerdings noch unklar, so gibt es auch andere heiße Anwärter für den Posten: Henry Cavill (39), Aaron Taylor-Johnson (32), «Bridgerton»-Star Regé-Jean Page (34) oder Tom Hardy (45). Anfang des Jahres tauchte zudem «Emily in Paris»-Darsteller Lucien Laviscount (30) auf der Liste der potenziellen künftigen Bonds auf.

Als einer der ersten Favoriten galt Hollywoodstar Idris Elba (50), der aber erst vor kurzem selbst mit den Gerüchten aufgeräumt hat. «Es ist ein Kompliment und eine Ehre – aber es ist nichts Wahres dran», so der Golden-Globe-Gewinner gegenüber dem «Guardian».

Wer soll der neue Bond werden? James Norton. Henry Cavill. Aaron Taylor-Johnson. Regé-Jean Page. Tom Hardy. Lucien Laviscount. Jemand anderes.

Casting hat noch nicht begonnen

Eine definitive Entscheidung darüber, wer als 007 künftig auf Verbrecherjagd geht, dürfte so schnell allerdings nicht gefällt werden. So verriet die US-amerikanische James-Bond-Produzentin Barbara Broccoli (62) im Februar gegenüber dem Portal «LADBible», dass das Casting zum nächsten 007-Streifen noch gar nicht begonnen habe. Auch ein Drehbuch würde zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht existieren.