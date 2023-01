Lucien Laviscount : Wird «Emily in Paris»-Star der neue James Bond?

Für den Streamingdienst schlüpft er seit der zweiten Staffel in die Rolle des britischen Bankiers Alfie, des Freundes von Hauptcharakter Emily Cooper, gespielt von Lily Collins.

Wer wird der nächste James Bond? Diese Frage steht nach dem endgültigen Aus von Schauspieler Daniel Craig (54) als 007 noch im Raum. Diverse Kandidaten und auch Kandidatinnen wurden bereits als mögliche Nachfolger und Nachfolgerinnen gehandelt. Neuerdings steht ein weiterer Name auf der Favoriten-Liste: Lucien Laviscount.

Aufmerksame Netflix-Zuschauende kennen den Schauspieler bereits. Der 30-Jährige ist seit der zweiten Staffel in der Serie «Emily in Paris» zu sehen. Darin verkörpert Laviscount den britischen Bankier Alfie, den Freund von Hauptfigur Emily Cooper, die von Lily Collins (33) gespielt wird. Aufgrund seiner Rolle in dem Streaming-Hit landete er laut der «Daily Mail» auch auf dem Radar von James-Bond-Produzentin Barbara Broccoli.