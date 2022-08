Luxemburg: Wird es jemals Kryptowährungsautomaten geben?

Gibt es in Luxemburg bald Kryptowährungsautomaten? Diese Frage stellt sich Marc Goergen. Der Piratenabgeordnete beruft sich auf das Beispiel der deutschen Volksbank Bayern Mitte, die im vergangenen Monat einen Bitcoin-Automaten in ihrer Hauptfiliale in Ingolstadt (Bayern) in Betrieb genommen hat. Die Volksbank betreibt den Automaten nicht selbst, es handelt sich um ein Gerät des österreichischen Anbieters Kurant. Die Coins werden von der deutschen Privatbank Sutor gekauft.

Wenn Sie an dem Automaten Bitcoins kaufen möchten, müssen Sie sich zunächst bei der deutschen Kurant-Tochter Spot9 registrieren und einen Online-Identifizierungsprozess durchlaufen. Laut der Volksbank können alle Banknoten zwischen 10 Euro und 500 Euro zur Bezahlung am Automaten verwendet werden — der Mindestbetrag liegt bei 50 Euro. Um die Münzen zu überweisen, muss die Zieladresse in Form eines QR-Codes am Automaten gescannt werden. Sie benötigen also eine Wallet-App mit der entsprechenden Funktion auf einem Mobilgerät oder einen Papierausdruck. Die Bitcoin-Go-Karte der Volksbank kann dafür verwendet werden. Bei der Nutzung des Geldautomaten fällt eine Gebühr von 8,1 Prozent an.