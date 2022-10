Luxemburg: Wird es weniger Essensgutscheine für Personen im Homeoffice geben?

Glaubt man den von L'essentiel befragten Unternehmen, so wird sich bei den Essensgutscheinen auch nach der Pandemie nicht viel ändern. Die Zahl der Gutscheine wird «anhand der Werktage berechnet. Die Angestellten bekommen jeden Monat 18 Essensgutscheine, auch während des Urlaubs», so PwC Luxemburg. Telearbeit gelte als normaler Arbeitstag. Die Arbeit werde geleistet, nur eben von zuhause aus. Daher sei es ungerecht, die Anzahl der Essensgutscheine zu verringern. «Die Angestellten können sie fürs Mittagessen nutzen oder um Nahrungsmittel zu kaufen, die zur Zubereitung des Mittagessens dienen, was unseren Standpunkt rechtfertigt».