Luxemburg: Wird es zukünftig nur noch digitale Kassenbons geben?

«Gehen Sie, wenn möglich, zu einer papierlosen Arbeitsweise über.» Im neuesten « Energiesparleitfaden für den Luxemburger Handel » scheint die Botschaft, die sowohl von der Generaldirektion für den Mittelstand als auch vom luxemburgischen Handelsverband und der Handelskammer an die Einzelhändler des Landes übermittelt wurde, klar zu sein. Sie werden aufgefordert, nur das zu drucken, was unbedingt notwendig ist, und damit ist auch der Kassenbon gemeint. Wahrscheinlich eines der Papierstücke mit der kürzesten Lebensdauer.

Der Leitfaden schlägt vor, den elektronischen Versand entweder per E-Mail oder per QR-Code anzubieten. Dies würde somit in den Kontext von Einsparungen auf allen Ebenen und Umweltschutzmaßnahmen passen. In seinem Vorwort schreibt der Minister für Mittelstand, Lex Delles (DP): «Über 25.000 Handelsbetriebe beschäftigen mehr als 54.000 Arbeitskräfte. (...) Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt bei diesem Schlüsselsektor fortlaufend an Bedeutung. (...) Die Dringlichkeit einer pflichtbewussten Ressourcennutzung sowie der nachhaltige Umgang mit Energierohstoffen gewinnt an Gewicht. (...) Die Vorschläge sind greifbar, schnell umsetzbar und kostengünstig.»