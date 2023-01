Europäische Kulturhauptstadt: Wird Esch2022 mit Luxemburg1995 gleichziehen?

«Man hat die große Wirkung von 1995, als Luxemburg-Stadt zum ersten Mal Kulturhauptstadt Europas war, und von 2007 gut gesehen. Ich bin also gespannt, wohin uns das von Esch2022 initiierte Abenteuer führen wird. Wie es unsere Landschaft in 20 Jahren beeinflusst haben wird», kommentierte Nancy Braun, Generaldirektorin von Esch2022.

Am Montag hat sie in Villerupt die Fackel der Europäischen Kulturhauptstadt an die elf luxemburgischen Gemeinden des Syndikats Pro-Sud und die acht französischen Gemeinden der Communauté de communes Pays-Haut et Val d'Alzette (CCPHVA) übergeben. Esch2022, das waren «160 Projekte, 2400 Veranstaltungen, etwa 20 aktivierte Kulturräume, aber auch neue Arbeitsnetzwerke», so Nancy Braun.