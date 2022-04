Streamingstarts April 2022: Wird «Fresh» der verstörendste Horror-Film des Jahres?

«Fresh»

Zunächst stehen in «Fresh» alle Zeichen auf Rom-com: Nach einem miesen Tinderdate trifft Noa (Daisy Edgar-Jones) im Supermarkt auf Steve (Sebastian Stan). Er fragt nach ihrer Nummer – Noa ist zwar überrumpelt, findet Steve aber auch attraktiv. Das erste Date läuft super, bald verabreden sich die beiden zu einem gemeinsamen Wochenende. So weit, so harmlos. Bis Steve sein Geheimnis teilt.