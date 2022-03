Ende in Sicht : Wird Heidfeld einmal mehr zur tragischen Figur?

Der deutsche Formel 1-Pilot

Nick Heidfeld hat bei Lotus-Renault das Messer am Hals. Beim Großen Preis von Ungarn muss er gegen eine vorzeitige Entlassung kämpfen.

Und nun hat Renault für das erste freie Training in Ungarn anstelle von Heidfeld Testfahrer Bruno Senna aufgeboten. Dem Deutschen hilft nun nur noch ein überzeugender Befreiungsschlag. Denn über Senna spricht Boullier derzeit freundlicher als über sein Sorgenkind: «Senna zeigt allen, dass er erwachsen und stark genug für die Formel 1 ist.» Wird Heidfeld (182 GP, 0 Siege) einmal mehr zur tragischen Figur? Es sieht düster aus. Chancen auf ein F1-Cockpit dürfte er in Zukunft wohl so oder so nur noch bei einem der schwachen Teams haben.