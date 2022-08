Aktuelle Debatte: Wird in Luxemburg länger gearbeitet als in den Nachbarländern?

Diskutiert wird sie schon seit Monaten und wird auch nach der Rentrée auf der politischen Agenda stehen: die Reduzierung der Arbeitszeit in Luxemburg. Die zugrundeliegende Frage lautet: «Arbeiten Luxemburger und Grenzgänger hierzulande mehr als Arbeitnehmer in den Nachbarländern?» Luxemburg gehört mit 40 Wochenstunden zu den Ländern mit der höchsten gesetzlichen Arbeitszeit. Im Vergleich wird zum Beispiel in Frankreich nur 35 Stunden pro Woche gearbeitet.

In der Praxis scheint die Zahl der in einem Jahr geleisteten Arbeitsstunden jedoch viel ausgeglichener. «Die durchschnittliche Jahresarbeitszeit von Erwerbstätigen in Luxemburg belief sich im Jahr 2019 auf 1506 Stunden – gegenüber 1576 in Belgien und 1511 in Frankreich. Nur Deutschland liegt mit 1382 Stunden weit zurück, wobei der Durchschnitt in den OECD-Ländern bei 1593 Stunden liegt», erklärt Jean-Baptiste Nivet, Senior Economist bei der Luxemburger Handelskammer. Teilzeitarbeit, Elternurlaub und Feiertage würden die in einem Jahr von Erwerbstätigen geleisteten Arbeitsstunden beeinflussen. Diese Zahl sei in Luxemburg zwischen 2007 und 2019 um 60 Stunden zurückgegangen. Für die Handelskammer ist klar: Die Arbeitszeitverkürzung sei bereits vor mehreren Jahren in Kraft getreten.