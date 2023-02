Broschüre: Tun Unternehmen genug für die Gleichstellung von Frauen und Männern?

LUXEMBURG – Die Regierung fördert die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz. In diesem Zusammenhang wurde am Mittwoch eine an KMUs-gerichteten Broschüre vorgestellt.

Die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen beschränke sich nämlich nicht nur auf das Gehalt. DR

Luxemburg mag europaweit zwar an der Spitze der Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen sein, doch die Regierung möchte noch einen Schritt weiter gehen. Ihr Ziel: Die Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsplatz – insbesondere in KMUs. Diese beschäftigen hierzulande nämlich rund 210.000 Menschen.

In diesem Zusammenhang haben Ministerin für die Gleichstellung von Frauen und Männern Taina Bofferding (LSAP) und Arbeitsminister George Engel (LSAP) am Mittwoch gemeinsam eine Broschüre vorgestellt. Diese richtet sich an Unternehmer und soll Arbeitgeber und Arbeitnehmer dazu anregen, sich im Alltag für die Gleichstellung am Arbeitsplatz einzusetzen. «Wir dürfen uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern müssen unsere Anstrengungen im Bereich der Gleichstellung fortsetzen, vor allem im beruflichen Bereich», betonte Engel.

Das rund 20 seitige Dokument beruht auf typisch von Arbeitgebern vorgelegten Argumenten und Gegenargumente, erinnert an das Gesetz, bietet eine Checkliste und fordert vor allem Unternehmen dazu auf, am Programm «Positive Aktionen» teilzunehmen. Dadurch sollen Unternehmen ein Jahr lang begleitet werden, um Strategien und Methoden für die Chancengleichheit am Arbeitsplatz zu entwickeln. Zum Schluss soll das Unternehmen ein Gütezeichen erhalten.

Frauen sollen Führungspositionen anstreben können

Die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen beschränke sich nämlich nicht nur auf das Gehalt. Zu den wichtigen Fragen gehöre auch der Zugang von Frauen zu Führungspositionen sowie deren Beteiligung an Entscheidungsprozessen. «Ich bestehe darauf und hoffe, dass dieses Thema auch in den Wahlprogrammen übernommen wird», sagte die Taina Bofferding. Es sei sowohl für Arbeitgeber und Arbeitnehmer positiv und trage zum Wohlgefühl am Arbeitsplatz, zur Work-Life-Balance und zum Erhalt von Talenten im Unternehmen bei.