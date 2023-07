Luxemburg: Wird jetzt mehr gekifft? Abwasser soll Aufschluss geben

Vier Cannabis-Pflanzen pro Haushalt und der Konsum außerhalb der Öffentlichkeit sind in Luxemburg mittlerweile legal . Ob dadurch auch mehr gekifft wird, wird das «Laboratoire National de Santé» (LNS) über das Abwasser untersuchen. Einen entsprechenden Passus hatte die Regierung in das Gesetz aufgenommen.

«Wir haben im Januar angefangen, in drei Kläranlagen in Beringen bei Mersch, in Mamer und in Bögen im Norden des Landes einmal pro Woche Proben zu entnehmen», erklärt Dr. Serge Schneider, Leiter der Abteilung für analytische Toxikologie und pharmazeutische Chemie beim LNS. Schneiders Team ist für die Analyse von illegalen Drogen zuständig, die im Großherzogtum beschlagnahmt wurden. Der Experte geht in den ersten Monaten nach der Legalisierung von steigendem Konsum aus. «Danach wird sich das Ganze meiner Meinung nach stabilisieren», sagt er.