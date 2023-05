Karl-Erivan Haub : Wird jetzt seine Todeserklärung zurückgenommen? 

Karl-Erivan Haub gilt seit 2018 als vermisst. Man nahm an, dass er damals in den Schweizer Bergen ums Leben kam.

Neue Entwicklung im Fall des verschwundenen früheren Chefs der Tengelmann-Handelsgruppe: Offenbar will die Staatsanwaltschaft Köln nun überprüfen, ob man seinen Status als «gestorben» nicht doch wieder auflöst. Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer teilte dies am Donnerstag der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung» mit.

Das rätselhafte Verschwinden des früheren Chefs der deutschen Tengelmann-Handelsgruppe wird immer rätselhafter. Karl-Erivan Haub war im April 2018 in Zermatt allein zu einer Skitour aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Die Familie ging zunächst davon aus, dass der damals 58-Jährige am Klein Matterhorn tödlich verunglückte. Doch einem neuen Bericht des «Stern» zufolge gibt es nun Hinweise darauf, dass Haub noch am Leben sein könnte, nachdem er möglicherweise in Russland gesichtet wurde.