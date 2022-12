Luxemburg: Wird man bald mit dem Handy am Steuer geblitzt?

Seit 2016 sind in Luxemburg automatische Blitzer installiert, die überhöhte Geschwindigkeiten oder das Missachten roter Ampeln erkennen und messen. In Hollerich wird es ab Dezemberneue Geräte dieser Art geben. Blitzer, die die unerlaubte Nutzung des Mobiltelefons am Steuer registrieren, lassen allerdings noch auf sich warten.