Gaming : Wird Netflix zu Zocker-Plattform? Mega-Umbruch kommt

«Netflix and Chill» könnte zu «Gaming and Chill» werden – wobei der Entspannungsfaktor hier eher zweitrangig ist. Die Plattform plant einen Umbruch.

Die Streamingplattform Netflix könnte schon bald im Gaming-Markt Fuß fassen. OLIVIER DOULIERY / AFP / picturedesk.com

Die Streamingplattform Netflix hat in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt – der Bekanntheitsgrad ist so stark, dass das Verb «netflixen» sogar im Duden aufgelistet wird. Nachdem man nun die Nummer 1 bei Filmen, Serien und Co. ist, möchte man in Los Gatos (Hauptsitz von Netflix) am Gaming-Markt Fuß fassen.

Und die Pläne können sich durchaus sehen lassen: Am Montag kündigte man an, in der finnischen Hauptstadt Helsinki ein Spielestudio zu entwickeln. Die Leitung des Studios übernimmt ein bekannter Gaming-Guru: Marko Lastikka, der mehrere Jahre als Manager und Executive Producer beim Spielhersteller Electronic Arts (Produzent der FIFA- und F1-Reihe) tätig war. Zuletzt arbeitete er als Vizepräsident beim finnischen Mobile-Games-Spezialisten und «Farmville»-Macher Zynga.

Die Gründung sei «ein weiterer Schritt im Rahmen unser Vision, ein Spielestudio von Weltklasse aufzubauen, das unseren Hunderten von Millionen Mitgliedern auf der ganzen Welt eine Vielzahl von unterhaltsamen und fesselnden Originalspielen – ohne Werbung und ohne In-App-Käufe – bieten wird», freute sich Amir Rahimi, der bei Netflix für den Gaming-Bereich zuständig ist.

Besitzt du ein Streaming-Abo bei Netflix und Co.? Klar, ich habe sogar mehrere Dienste abonniert. Sicher, aber ich teile mit das Abo mit Freunden und Freundinnen. Würde ich gern, ist mir aber zu teuer. Nein, kein Interesse. Nein, habe gekündigt.

Dabei hat Netflix schon vor einem Jahr mit dem Einstieg in die Gaming-Welt begonnen. Anfang des Jahres hatte die Plattform mit Next Games bereits ein Studio in Helsinki übernommen. Zusammen mit den im September 2021 und März 2022 übernommenen US-Entwicklern Night School Studio und Boss Fight Entertainment wollen die insgesamt vier Studios in nächster Zeit «mit ihren unterschiedlichen Stärken und Schwerpunkten Spiele entwickeln, die den verschiedenen Geschmäckern unserer Mitglieder entsprechen».

Rahimi betonte jedoch, dass die Expansion erst am Anfang stehe und noch sehr viel Arbeit bevorstehe, «um ein großartiges Spieleerlebnis auf Netflix zu bieten». Die Entwicklung eines Spiels könne «Jahre dauern».