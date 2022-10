Raumfahrt : Wird sich in Luxemburg bald ein US-amerikanisches Raumfahrtunternehmen ansiedeln?

Dank der Absichtserklärung, die Verteidigungsminister François Bausch und Virgin Orbit-Generaldirektor Dan Hart unterzeichnet haben, wird Luxemburg in Zukunft seine Raumfahrtkapazitäten weiter ausbauen. In der Erklärung geht es um die Möglichkeiten, wie in Luxemburg das passende Umfeld für die Trägerrakete LauncherOne geschaffen werden kann. Wie es in dem Abkommen heißt, soll die gemeinschaftliche Entwicklung von Weltraumkapazitäten sowohl der NATO, als auch ihren Verbündeten zugutekommen.