München : Wirecard-Kronzeuge bestätigt Anklage – Geschäft erfunden

Am heutigen Mittwoch hat der ehemalige Chef von Wirecard Oliver Bellenhaus vor dem Münchner Gericht eingeräumt, dass er Geschäftsverträge und Umsätze für sein Geschäft gefälscht hatte – die somit frei erfunden waren.

Der frühere Wirecard-Manager und Kronzeuge Oliver Bellenhaus (M) kommt zur Fortsetzung des Prozesses in den Gerichtssaal. 100 Verhandlungstage sind bis ins Jahr 2024 hinein anberaumt.

Im Münchner Wirecard-Prozess hat der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft den zentralen Vorwurf der Anklage umfassend bestätigt: Die angeblichen Milliardenumsätze des 2020 kollabierten Dax-Konzerns mit «Drittpartnern» im Mittleren Osten und Asien waren demnach frei erfunden. Der frühere Wirecard-Manager Oliver Bellenhaus schilderte am Mittwoch ausführlich die Fälschung von Geschäftsverträgen und Umsätzen. «Das haben wir uns natürlich ausgedacht», sagte Bellenhaus am sechsten Prozesstag über die Milliardenbuchungen auf Treuhandkonten in Südostasiens.