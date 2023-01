Angestellte haben oft das Gefühl, dass ihre Firma sie im Homeoffice überwacht. Nun tauschen sie Tipps aus, um das zu verhindern. So weit sollte es nicht kommen, sagt eine HR-Expertin.

Fehlendes Vertrauen : Wirst du im Homeoffice überwacht? So tricksen Mitarbeitende ihre Firma aus

1 / 8 Wer seine Maus an einen Ventilator schraubt, verhindert das Herunterfahren des PCs. Tiktok/luca_geg «Trage im Kalender einfach Fokuszeit ein, dann wechselt dein Status in Microsoft Teams auf Rot und es zeigt dich als beschäftigt an», sagt ein IT-Mitarbeiter in einem großen Versicherungskonzern. Wikipedia/Microsoft - Windowscentral.com/Fair Use «So meinen alle, du hättest ein langes Meeting – und dann gehst du in die Sauna.» Tamedia/Nicole Philipp

«Trage im Kalender einfach Fokuszeit ein, dann wechselt dein Status in Microsoft Teams auf Rot und es zeigt dich als beschäftigt an», sagt ein Mitarbeiter in einem großen Versicherungskonzern im Gespräch mit der Redaktion. «So meinen alle, du hättest ein langes Meeting – und dann gehst du in die Sauna.»

«Bleibt deine Maus tot und der Sperrbildschirm an, stellt Teams den Status auf abwesend», sagt die Person. Mit einem Mouse-Jiggler passiere das nicht. Das Gerät bewege die Maus und verhindere, dass der PC in den Ruhezustand gehe. Zu kaufen gibt es die Jiggler zum Beispiel bei Digitec, alternativ geht es auch per Software.

Auf Social Media finden sich noch viele weitere Tipps, um Unternehmen vorzutäuschen, dass man arbeite. Ein Nutzer auf Reddit ärgert sich zum Beispiel darüber, dass die Software Microsoft Teams den Status nach fünf Minuten Inaktivität auf «away» ändere. Um das zu ändern, kriegt er unter seinem Beitrag folgende Tipps:

«Erstelle im Kalender ein Meeting mit dir selbst, gehe zurück zum Chat-Fenster und ändere deinen Status von beschäftigt auf aktiv. Solange du im Meeting drin bleibst, erscheinst du nun als aktiv.»

«Falte ein Blatt Papier und stopfe es unter eine Taste.»

«Wähle auf deinem Handy eine Route auf Google Maps aus, drücke Start, öffne Teams, wechsle zurück zu Maps und minimiere die App, so dass sie über Teams erscheint – jetzt bist du in Teams immer aktiv.»

«Öffne eine Powerpoint-Präsentation und schon wirst du in Teams als aktiv angezeigt.»

«Lade die Teams-App auf dein Handy, schalte Auto-Lock aus, öffne die App, schon bist du immer aktiv.»

Was sagt Microsoft dazu? Auf Anfrage heißt es, dass die Nutzerinnen und Nutzer den Status in Teams manuell einstellen und für eine bestimmte Dauer festlegen könnten. Personenbezogene Daten in Microsofts Apps seien nicht dazu bestimmt, das Verhalten der Mitarbeitenden auszuwerten und sie zu tracken und zu überwachen. Datenschutz sei ein «grundlegendes Menschenrecht», teilt Microsoft der Redaktion mit.

Auf Tiktok gibt es auch Nutzerinnen und Nutzer, die mit kreativen Mitteln verhindern, dass ihr PC runterfährt: Sie binden die PC-Maus an ihren Hund, Ventilator oder Staubsaugerroboter. Ein weiterer Tipp ist ein zweiter Monitor, auf dem man in Ruhe eine Serie schauen könne. «Die Firmen erkennen das», warnt ein Nutzer.

Eine Frage des Vertrauens

«Wenn Mitarbeitende im Homeoffice ihrem Arbeitgeber vortäuschen, dass sie arbeiten, obwohl sie das gar nicht tun, stimmt etwas nicht», sagt Eva Fankhauser auf Anfrage der Redaktion. So weit sollte es eigentlich gar nie kommen, so die Personalexpertin.

Hast du im Homeoffice auch schon vorgetäuscht zu arbeiten? Ja. Nein. Homeoffice ist in meinem Job nicht möglich. Ich arbeite nicht.

Ein solches Verhalten weise meist darauf hin, dass die Arbeitszufriedenheit gering oder der Druck auf die Mitarbeitenden zu hoch sei. Denn wer sich in einer Firma wohl fühle und Wertschätzung spüre, verhalte sich nicht so. Erschwerend sei auch, wenn die Vorgesetzten nicht mit dem Homeoffice umgehen könnten. Schenkten die Führungskräfte den Mitarbeitenden kein Vertrauen, könne es zu solchen Tricksereien kommen.