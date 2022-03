Auszeichnung : Wirtschafts-Nobelpreis geht in die USA

Der Wirtschafts-Nobelpreis 2012 geht an die US-Forscher Alvin E. Roth und Lloyd S. Shapley. Das teilte Schwedens Wissenschaftsakademie am Montag in Stockholm mit.

Alvin Roth (rechts) und Lloyd Shapley. (Harvard Universität)

Der Wirtschafts-Nobelpreis 2012 geht wie fast jedes Jahr in die USA. Die Schwedische Wissenschaftsakademie hat den Preis am Montag an Alvin E. Roth (60) und Lloyd S. Shapley (89) verliehen. Beide hätten bahnbrechende Erkenntnisse dafür entwickelt, «verschiedene wirtschaftliche Akteure zueinander zu bringen», hieß es am Montag zur Begründung in Stockholm.

Die Auszeichnung ist mit umgerechnet 930 000 Euro (8 Mio Kronen) dotiert. Der Wirtschafts-Nobelpreis wird erst seit 1969 vergeben und geht nicht auf das Testament des Preisstifters Alfred Nobel zurück. Er ist umstritten, weil bisher weit überwiegend Wissenschaftler von Instituten in den USA ausgezeichnet worden sind.