Politik : Wirtschaftsminister Fayot weist in der Affäre Da Costa jede Schuld von sich

LUXEMBURG – Die CSV übt am Mittwoch Druck auf den Wirtschaftsminister aus. Dieser erklärte sich prompt via Twitter.

Der Affäre um Jeff Da Costa nimmt eine neue Wendung. Der Hydrometeorologe hatte Kritik am Hochwassermanagement nach den Überflutungen im Sommer 2021 geäußert. Seiner Meinung nach sei es absehbar gewesen, wie schlimm das Hochwasser Deutschland treffen würde. Weiterhin steht der Vorwurf im Raum, dass der Wissenschaftler im Nachhinein bei der Firma RSS Hydro in Luxemburg auf Druck der Regierung entlassen wurde. Die CSV stellte nun die Frage nach der Rolle von Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) in der Sache. Die Christsozialen forderten am Mittwochmorgen eine schnelle Anhörung des Ministers in einem Ausschuss der Abgeordnetenkammer.