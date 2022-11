Luxemburg: Wirtschaftsprüfer EY verzeichnet in allen Bereichen starkes Wachstum

«Ich bin stolz, auch in diesem Jahr ein zweistelliges Wachstum vermelden zu können, was sich in allen unseren Dienstleistungsbereichen widerspiegelt». Olivier Coekelbergs, der Country Managing Partner bei EY Luxemburg konnte sich freuen, als er am Dienstag die Jahresergebnisse seiner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorstellte. Der Umsatz des Unternehmens ist im Jahresvergleich um 12,3 Prozent gewachsen und liegt nun bei 325 Millionen Euro.