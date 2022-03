Plagiatsvorwürfe : Wiseler sieht «Verlust der Glaubwürdigkeit»

LUXEMBURG/NANCY – Die Parteien im Großherzogtum äußern sich zu den jüngsten Entwicklungen zu den Plagiatvorwürfen gegen Premierminister Bettel.

Premierminister Xavier Bettel (DP) reagierte am gestrigen Dienstag auf die Bewertung der Universität Lothringen bezüglich der Plagiatsvorwürfe seiner DEA-Arbeit mit einer Entschuldigung und der Bitte, seinen Uni-Abschluss zurückzuziehen. Das Thema sorgte am Dienstagabend auch in der luxemburgischen Politik für Diskussionen.