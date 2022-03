Investitionen : Wiseler stellt neue Bauprojekte vor

LUXEMBURG - Der Infrastrukturminister hat die vom Staat finanzierten Grossprojekte präsentiert. Dabei wurde aber auch klar, dass drei Lyzeen vorerst auf der Strecke bleiben.

«Die Lyzeen in Differdingen, Mondorf und Clervaux sind noch immer in der Schwebe. Und das gefällt uns ganz und gar nicht», sagte der liberale Abgeordnete Eugène Berger am Mittwoch.

Vorgesehen sind hingegen die Realisierung des Polizei-Verwaltungsgebäudes auf Verlorenkost, der Bau der Nationalbibliothek auf dem Kirchberg sowie der Bahnhofsumbau in Ettelbrück. Die technischen Lyzeen Centre, Michel Lucius et das klassische Lyceum in Echternach werden modernisiert. Auch die Bahnlinie Luxemburg-Kleinbettigen wird generalüberholt. Die ehemalige amerikanische Schule in der "rue de la Faïencerie" wird zu einem Forschungszentrum der Universität umgebaut. Ebenfalls auf dem Plan steht die Renovierung und der Ausbau des Gebäudes der Ligue HMC in Capellen.