Gleichstellung in Luxemburg : «Wissenschaft ist keine reine Männersache»

LUXEMBURG – Das Ministerium für die Gleichstellung von Frauen und Männern hat am Freitag eine Kampagne gestartet, um die Zahl der Wissenschaftlerinnen im Land zu erhöhen.

Das Ministerium für die Gleichstellung von Frauen und Männern (MEGA) sorgt daher dafür, dass Mädchen und Frauen ermutigt werden, sich in der Forschung und in der Wissenschaft zu engagieren. «Die Wissenschaft ist keine reine Männersache», betont Ministerin Taina Bofferding.

«Es gibt immer noch Stereotypen», unterstützt Marc Schiltz, Präsident des Nationalfonds für Forschung (FNR). «Das Bild des Forschers, der wissenschaftliche Entdeckungen macht, wird immer noch mit Männern in Verbindung gebracht». In diesem Zusammenhang hat Ministerin Boffeding am Freitag die Kampagne «Women in Research» im Luxembourg Science Center in Differdingen gestartet (der 11. Februar ist der internationale Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft).