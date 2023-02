Luxemburg: Wissenschaften und Geschlechtergleichberechtigung spielerisch näherbringen

DIFFERDINGEN – Schülerinnen und Schüler der Oberstufe haben am Dienstag an einem Quiz teilgenommen, das Forschung und Genderfragen miteinander verbindet.

1 / 10 Etwa 70 Schülerinnen und Schüler nahmen am Dienstag in Differdingen an einem Quiz über Naturwissenschaften und Gleichberechtigung teil. Editpress/Tania Feller Ziel ist es, ihnen die Wissenschaft auf spielerische Weise näher zu bringen. Editpress/Tania Feller Die Atmosphäre war lernfreudig und spielerisch. Editpress/Tania Feller

Die Schülerinnen und Schüler jubelten, nachdem sie am Dienstagmorgen in der «Schräinerei» die richtigen Antworten gefunden hatten. In der Brasserie in Differdingen nahmen etwa 70 Schüler und Schülerinnen im Alter von 12 oder 13 Jahren an einem Quiz zu den Themen Wissenschaft und Geschlechtergleichstellung teil. Die vom Science Center und dem Liser ausgearbeiteten Fragen drehten sich beispielsweise um Marie Curie, die Bedeutung des Anagramms LGBTQIA+ oder das Thema «Frauen an der Macht».

«Wir suchen immer nach Aktivitäten, um mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen», erklärt Taina Bofferding, Ministerin für Gleichstellung von Frauen und Männern. Sie freute sich über die sichtliche Motivation der Jugendlichen. «Die Idee ist, die Wissenschaft in Luxemburg im Rahmen des am 11. Februar stattfindenden Internationalen Tags der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft weiterzuentwickeln», sagte Isabelle Schmartz, Wissenschaftsvermittlerin des Science Center.