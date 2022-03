«Jusa in Space» : Wissenschafts-Krimi in der Stratosphäre

ZOLWER – Nachdem anfänglichen Verlust ihres Wetter-Ballons konnten die Jugendlichen des Projekts «Jusa in Space» jetzt sensationelle Bilder vorstellen.

Sechs Monate lang tüftelten Pit, Sam und Mika vom Jugendhaus Sanem an ihrem Projekt «Jusa in Space». Das Ziel: Einen Ballon mit hochauflösenden Kameras in die Stratosphäre schicken, also bis an den Rand des Weltraums.