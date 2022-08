Deutschland : Wissing – Legalisierung von Cannabis bedeutet nicht Fahren mit Cannabis

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat vor einem Missverständnis in der Diskussion um die kontrollierte Freigabe von Cannabis gewarnt. «Die Legalisierung des Konsums bedeutet nicht die Legalisierung des Fahrens unter Cannabis», sagte Wissing am Donnerstag beim Deutschen Verkehrsgerichtstag in Goslar. Hier habe sich ein Missverständnis festgesetzt.