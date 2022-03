Bundesliga : Witsel rettet BVB mit spätem Tor gegen Mainz

Das war ganz wenig, doch es hat gereicht: Dortmund gewinnt dank eines späten Treffers von Witsel bei den coronageplagten Mainzern. Spielerisch hat das Rose-Team aber sehr viel zu tun.

Knapp, aber am Ende hat es gegen Mainz doch gereicht.

Erling Haaland rannte mit erhobenen Armen Richtung Fankurve, Matchwinner Axel Witsel ballte die Fäuste, ehe sich beide erstmal innig herzten. Borussia Dortmund hat einen Patzer in der Fußball-Bundesliga fast in letzter Minute vermieden und den Rückstand auf Rekordmeister FC Bayern auf vier Punkte verkürzt. Witsel erzielte beim mühevollen 1:0 (0:0) beim coronageplagten FSV Mainz 05 das Tor in der 87. Minute und erlöste damit die Mannschaft von Cheftrainer Marco Rose nach einem schwachen Auftritt.