Wittlich: Toter bei Kirmes laut Obduktion verblutet

Für den Tod eines 28-Jährigen auf einer Kirmes in Wittlich sind laut Obduktion mehrere Messerstiche im Oberkörperbereich ursächlich. «Er ist letztlich verblutet», sagte Oberstaatsanwalt Manfred Stemper am Montag in Trier. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sei es im Zuge eines Streits in der Nacht zu Samstag zu «einem Gerangel» gekommen, bei dem zwei US-amerikanische Militärangehörige auf das Opfer losgegangen sein sollen.