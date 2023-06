Rio de Janeiro/London: Witwe gründet Naturschutzorganisation nach Reporter-Mord im Amazonas

Ein Jahr nach dem Mord am britischen Journalisten Dom Phillips im brasilianischen Amazonasgebiet hat seine Witwe die Gründung einer Nichtregierungsorganisation im Namen ihres Mannes zum Schutz des Regenwaldes angekündigt. «Es gibt so viel althergebrachtes Wissen, das wir nicht wertschätzen, weil wir es nicht kennen. Deshalb gründen wir das Dom-Phillips-Institut mit dem Ziel, den Amazonas und seine Komplexität zu erklären und mit der Hilfe der Menschen des Waldes nach Wegen für seinen Schutz zu suchen», schrieb Alessandra Sampaio am Donnerstag in der britischen Zeitung «The Guardian».