Aufruhr in England: Witwe sieht in Werbevideo ihren toten Ehemann

«Da besteht kein Zweifel, es ist mein Ehemann», ist sich Lucy Watson sicher. Das Problem: Eigentlich ist ihr Ehemann Harry Doherty vor neun Jahren an den Folgen exzessiven Trinkens gestorben, wie «Daily Mail» berichtet.

Was war geschehen? Das indische Restaurant «Spice Cottage» stellte vergangene Woche ein Werbevideo auf Facebook. Auch die 59-Jährige sah das Video und traute ihren Augen nicht, als sie an einer Stelle ihren verstorbenen Ehemann wiedererkannte. «Gleich beim ersten Mal, als ich das Video sah, dachte ich: Oh mein Gott, das ist Harry. Es war sonnenklar.» Sie habe das Video immer und immer wieder abgespielt und sei jedes Mal zum gleichen Schluss gekommen.