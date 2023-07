Crystal Hefner: Witwe von totem «Playboy»-Chef Hugh Hefner bricht ihr Schweigen

Über das «toxische» Leben in der berühmten «Playboy»-Mansion berichtet sie nun in ihrem Enthüllungsbuch «Only Say Good Things».

Als Crystal 21 Jahre alt war, lernte sie Hugh Hefner auf einer der berühmten Halloween-Partys in der «Playboy»-Mansion kennen. Wenige Tage später zog sie bei ihm und seinen damaligen Freundinnen Karissa (18) und Kristina Shannon (18) ein. «Es ging alles sehr, sehr schnell. Ich glaube, er hatte eine Menge Erfahrung damit, Leute sofort bei sich einziehen zu lassen. Die ‹Ich liebe dich›-Gespräche begannen ziemlich schnell», erzählt die Witwe im Vorfeld der Buchveröffentlichung der New York Post».

Doch mit dem Einzug in die berühmte «Playboy»-Villa begann für Crystal auch der Albtraum: Nach 18 Uhr durfte sie das Haus nicht mehr verlassen und auch Ferien waren ihr nicht erlaubt. Zu einer Reise ins Disneyland oder einem Kurztrip an den Strand sagte Hefner lediglich: «Nein, geh, wenn ich weg bin». Irgendwann hörte sie auf, zu fragen.

«Man ist an einem Ort, an dem man leicht ersetzt werden kann, also ist man immer auf der Hut. Es ist schwer, Freunde zu finden», erzählt Crystal über das «toxische» Leben in der Villa weiter. Seit dem Tod ihres Mannes im Jahr 2017 habe sie sich intensiv mit ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt.

In der Vergangenheit warfen Frauen dem «Playboy»-Chef immer wieder vor, sie mit Nacktfotos erpresst zu haben – Vorwürfe, die seine Witwe nun bestätigt. Nach seinem Tod stieß sie auf die zahlreichen Bilder, die ihr Mann bis zuletzt in seiner Villa gehortet hatte. «Ich dachte mir einfach: Was, wenn ich eine der Frauen auf den Fotos wäre, was würde ich wollen, dass mit ihnen geschieht? Also habe ich sie alle zerrissen und weggeschmissen», erklärt sie. Das Enthüllungsbuch von Crystal Hefner soll im Januar 2024 erscheinen.