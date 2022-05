Uvalde : Witwer von getöteter Uvalde-Lehrerin stirbt kurz nach seiner Frau

Das Erzbistum San Antonio bestätigte der Nachrichtenagentur AP Medienberichte über den Tod des 50-Jährigen, der 24 Jahre mit der Pädagogin verheiratet gewesen war und mit ihr vier Kinder hatte.

Doppelter Schicksalsschlag – der Witwer einer der beim Schulmassaker im texanischen Uvalde getöteten Lehrerinnen ist zwei Tage nach seiner Frau plötzlich gestorben. Das Erzbistum San Antonio bestätigte der Nachrichtenagentur AP Medienberichte über den Tod des 50-Jährigen, der 24 Jahre mit der Pädagogin verheiratet gewesen war und mit ihr vier Kinder hatte. Joe Garcia habe am Donnerstagmorgen (Ortszeit) Blumen an der Gedenkstelle für seine Frau Irma niedergelegt, sagte sein Neffe John Martinez der Zeitung «New York Times». Bei der Rückkehr nach Hause sei er einfach tot umgefallen.

Ein 18-Jähriger war am Dienstag in eine Grundschule in der von vielen Latinos bewohnten Kleinstadt Uvalde eingedrungen, hatte sich in einem Klassenzimmer eingeschlossen und 19 Viertklässler und zwei Lehrerinnen erschossen, unter ihnen die 48-jährige Garcia. Er wurde schließlich von einer Spezialeinheit der Grenzschutzpolizei getötet. Das Tatmotiv war noch nicht ermittelt.