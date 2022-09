Flughafen Heringsdorf : «Witziges Mitbringsel» von Luxemburger Rentnerin löst Großeinsatz aus

Eine 78-jährige Urlauberin aus Luxemburg hat am vergangenen Wochenende am Flughafen Heringsdorf den Einsatz eines Sprengstoff-Kommandos ausgelöst.

Ein Souvenir aus Polen in Form einer Handgranate hat für einen Sondereinsatz von Sprengstoffexperten auf dem Flughafen der Ostsee-Insel Usedom gesorgt. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, kam es deshalb am Samstag auf dem Flughafen Heringsdorf auch zu Verspätungen für Passagiere anderer Flugzeuge.