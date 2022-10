Ukraine-Krieg : Wladimir Putin feuert Kadyrow-Feind und Topgeneral Alexander Lapin

Kadyrow forderte die Degradierung Lapins

Zudem hatte Kadyrow Lapin für dessen Rolle bei den Kämpfen um die kürzlich von ukrainischen Kräften eroberte Stadt Lyman kritisiert. Die ukrainischen Truppen hatten nach eigenen Angaben zeitweise etwa 5000 russische Soldaten eingekesselt. Eine solche Zahl an eingekesselten Russen habe es überhaupt noch nicht gegeben in dem Krieg.



Auf russischer Seite sorgte die empfindliche Niederlage für erbitterte Kommentare: Kadyrow forderte auf seinem Telegram-Kanal, den für den Frontabschnitt verantwortlichen Generaloberst Alexander Lapin abzusetzen, zu degradieren und als einfachen Soldaten an die Front zu schicken. Die Probleme in Lyman seien schon vor zwei Wochen gemeldet worden. «Eine Woche später verlegt Lapin seinen Stab nach Starobilsk, mehr als 100 Kilometer von seinen Untergebenen entfernt und verdrückt sich selbst nach Luhansk. Wie kann man operativ seine Einheiten befehligen, wenn man sich 150 Kilometer entfernt befindet», echauffierte sich Kadyrow.