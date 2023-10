WM 2030: Interkontinentale Fußball-WM polarisiert die Fans

Ein «Vorteil» gegenüber der letzten Winter-WM in Katar dürfte bei der Endrunde in knapp sieben Jahren sein, dass in vielen Stadien gespielt wird, die bereits bestehen oder sich zurzeit bereits im Umbau befinden wie etwa das Estadio Santiago Bernabéu in Madrid oder das Camp Nou in Barcelona. Zudem finden bloß drei der insgesamt 104 WM-Spiele in Südamerika statt, wobei Paraguay, Argentinien und Uruguay jeweils als Gastgeber in ihrer Heimat antreten werden. Alle anderen Partien werden dann bei den Hauptgastgebern Marokko, Portugal und Spanien, also benachbarten Ländern stattfinden. Die Reisedistanzen werden sich also im Rahmen halten – auch im Vergleich zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.