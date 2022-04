«Das ist völliger Blödsinn» - WM-Botschafter und Ex-Fußballer verharmlost tote Gastarbeiter

In der Sendung «Jinek» beim niederländischen TV-Sender RTL sprach der 51-Jährige über die vom «Guardian» im letzten Jahr veröffentlichten Zahlen von 6500 toten Gastarbeitern. De Boer sagte: «Das ist wirklich völliger Blödsinn. Sie haben alle Menschen aus diesen zehn Jahren in einen Topf geworfen. Das wird den Menschen nicht gerecht.» Und weiter: «Es sterben Menschen. Egal wie traurig. Aber sie geben einem das Gefühl, dass die Leute von der Hitze des Stadions erschlagen werden.»

Die Aussagen von de Boer schockieren viele Fans

Der Niederländer, der Botschafter für die WM in Katar ist, erklärt seine Meinung weiter. «Da gibt ein Wort das andere. Es wird alles in einen Topf geworfen. Von der Lehrerin über die Reinigungskraft bis hin zum Bauarbeiter. Das ist der Stoff, aus dem diese Zahlen gemacht sind», so der Ex-Fußballer. Was er damit meint? Der «Guardian» schrieb damals: «Die Todeszahlen sind nicht nach Beruf oder Arbeitsplatz kategorisiert.» Die Zeitung zitierte aber mehrere Stimmen, die explizit darauf hinwiesen, dass die Toten mit dem Bau der WM-Stadien und -Hotels zusammenhingen.