Darts : WM-Traum für Gabriel Clemens endet im Halbfinale

Während der «German Giant», wie Clemens genannt wird, mit 50.000 Pfund (rund 56.000 Euro) Preisgeld und dem größten Erfolg seiner Karriere aus dem Londoner Alexandra Palace abreist, steht der «Bully Boy» am Dienstagabend (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) zum dritten Mal in einem WM-Finale. Gegner wird der Sieger der Partie zwischen Topfavorit Michael van Gerwen (Niederlande) und dem Belgier Dimitri van den Bergh sein. Seine ersten beiden Endspiele im «Ally Pally» hatte Smith gegen van Gerwen (2019) sowie im Vorjahr gegen den Schotten Peter Wright verloren.

Deutsche Darts-Geschichte geschrieben

Der Hype um Clemens nahm in Deutschland in den vergangenen Tagen groteske Züge an. Die Darts-WM wurde inmitten der Fußball-Pause zum Sport-Thema Nummer eins, der Saarländer war plötzlich auf Zeitungs-Titelseiten und täglich in der Tagesschau zu sehen. Clemens selbst wollte nur 24 Stunden nach dem Erfolg gegen Muskelprotz Price, dem auch sein denkwürdiger Kopfhörer-Trick nichts half, nichts von einer besonderen Partie wissen. «Es ist egal, ob es Halbfinale oder zweite Runde ist. Es ist ein Darts-Spiel», sagte Clemens in gewohnter Sachlichkeit.