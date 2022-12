Sieg gegen Marokko : Titelverteidiger Frankreich gibt sich keine Blöße und zieht ins Finale

Les Bleus haben am Mittwochabend ihr Halbfinale gegen Marokko mit 2:0 gewonnen und spielen am Sonntag gegen Argentinien um den Titel.

Die französische Nationalmannschaft um Superstar Kylian Mbappé hat zum vierten Mal das Finale einer Fußball-WM erreicht. Der Titelverteidiger gewann sein Halbfinale am Mittwoch in Katar gegen Überraschungsteam Marokko 2:0 (1:0). Im Endspiel am Sonntag kämpft der zweimalige Weltmeister Frankreich gegen Argentinien mit Ausnahmekönner Lionel Messi um den WM-Titel. Marokko tritt am Samstag im Spiel um Platz drei gegen Kroatien an.