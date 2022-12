WM 2022 : Messi will gegen van Gaals Oranje elftal ins Halbfinale ziehen

Das Wiedersehen zwischen dem niederländischen Bondscoach Louis van Gaal und seinem Ex-Spieler Bastian Schweinsteiger fiel vor dem WM-Viertelfinale gegen Argentinien am Freitag herzlich aus. «Er sieht gut aus», sagte Schweinsteiger als ARD-Experte mit Blick auf die Prostatakrebserkrankung des Trainers und berichtete von den Gesprächen vor dem Spiel. Es habe zwar nicht jeden Tag Kontakt gegeben, so Schweinsteiger: «Er weiß, dass ich eben die USA öfter live gesehen habe oder auch jetzt Argentinien. Da hat er mich natürlich auch gefragt, was meine Auffassung ist oder er hat mich nach Tipps gefragt. Ich habe ihm die gegeben. Mal schauen, wie das Spiel wird. Wenn es gut wird, lag es daran.»